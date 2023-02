Le gentil Tom Hanks en tueur professionnel! Il fallait y penser, Steven Spielberg l’a fait avant de transmettre le projet des Sentiers de la perdition à Sam Mendes. Pour son deuxième film après le sensationnel et très audacieux American Beauty, le cinéaste britannique raconte donc l’histoire de Michael Sullivan. L’homme est un gangster appartenant à la pègre irlandaise sévissant dans l’Illinois (Midwest américain) au début des années 1930. Un de ses fils ayant vu le fils de son boss (Paul Newman) commettre un meurtre, la famille de Michael va se trouver menacée de mort par le coupable (Daniel Craig). La tragédie qui suivra l’emmènera vers des chemins sanglants, mais aussi potentiellement rédempteurs… Adapté d’un roman graphique à succès, Les Sentiers de la perdition creuse avec intelligence le genre du film “noir”. La photographie (oscarisée) de Conrad L. Hall confère une lumière séduisante à un cocktail d’action, de suspense, de complexité humaine et de résonances morales. Un peu comme le génial Miller’s Crossing des frères Coen, auquel on songe par endroits.

Thriller de Sam Mendes. Avec Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Paul Newman. 2002. 8