Les nouvelles croisades

Jésus est leur ami intime, leur sauveur, le roi des rois. Ils pensent être en train de sauver l’humanité, en défendant des valeurs morales qu’ils tirent de la Bible et en portant le message du Christ. Les plus radicaux prônent même avec force une société régie par la vérité absolue du livre saint auquel devraient se soumettre les règles sociales, culturelles et politiques. Grâce aux évangéliques (ils sont 660 millions, présents sur tous les continents), le christianisme est l’une des rares religions encore en expansion. S’il réunit différentes Églises, ce protestantisme conservateur reste dominé par un courant fondamentaliste devenu au fil des décennies une redoutable arme politique. Les évangéliques ont mené au pouvoir Scott Morrison en Australie, Jair Bolsonaro au Brésil, ou encore Donald Trump, qui a fait entrer leurs leaders à la Maison-Blanche. Jamais un président des USA n’avait été aussi loin dans la fusion du trône et de l’autel. “Donald Trump est le président des États-Unis le plus pro-vie, pro-liberté religieuse, pro-Israël de l’Histoire, commente un de ses fanatiques partisans. C’est son héritage. Je pense que Dieu l’a utilisé pour accomplir beaucoup de bien dans notre pays…”

Le grand reporter et documentariste Thomas Johnson retrace l’Histoire du mouvement en trois épisodes de 52 minutes. Au début de la Seconde Guerre mondiale, après Pearl Harbor, les fondamentalistes décident de sortir de l’ombre et de clamer les valeurs chrétiennes pour sauver la nation du libéralisme et du matérialisme. En 1942, ils fondent la NAE, l’association nationale des évangéliques. L’évangélisme moderne est né. L’idée est d’être fondamentaliste sur la théologie et les valeurs morales, et que ces valeurs doivent être appliquées au niveau de la nation. D’où leur politique d’expansion vers les institutions… On parle d’un fondamentalisme décomplexé qui trouve en Billy Graham la figure capable de porter ce renouveau chrétien où toute vie est sacrée et l’homosexualité est un péché.

Johnson est parti à la rencontre de convertis, de croyants, de pasteurs, de leaders religieux et politiques. Ils parlent de leur foi, de leur combat spirituel et parfois de leur grande croisade. Des spécialistes et des sociologues aident à décrypter cette flippante réalité. Extrêmement riche, particulièrement bien documenté, Les Évangéliques à la conquête du monde montre comment ceux-ci ont réussi à élever leurs valeurs au sommet des États et pointe le danger du doigt. L’Europe n’est pas à l’abri. Des nationalismes chrétiens émergent et flirtent à l’est comme à l’ouest avec l’extrême droite et les partis les moins démocratiques du paysage politique. Un tableau inquiétant. Que ce soit à la Cour suprême ou chez Canal+, racheté par le milliardaire et fervent catholique Vincent Bolloré qui y fait la promotion des valeurs de la droite conservatrice chrétienne…