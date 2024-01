Les nouveaux Kore-eda et Garrone, Macaigne en peintre nabi: des sorties ciné en demi-teinte cette semaine

Les nouveaux Kore-eda et Garrone, Macaigne en peintre nabi: nos critiques des sorties cinéma de la semaine.

L’Innocence: Kore-eda signe un Close à la japonaise

Une mère célibataire s’interroge sur le comportement soudain étrange de son fils Minato. Est-il parfois malmené par son nouveau professeur? À moins qu’il ne soit lui-même un harceleur? Se rendant à l’école, elle se heurte au déni de celle-ci et à une série de tracas qui ne permettent pas d’approcher les véritables circonstances. Chaque film de Hirokazu Kore-eda est un régal d’humanisme et de délicatesse. C’est aussi le cas de l’imparfait L’Innocence.

Bonnard, Pierre et Marthe: biopic un peu creux avec Cécile de France et Vincent Macaigne

Après sa comédie rétro La Bonne Épouse, Martin Provost s’est-il rendu compte qu’il fallait vite se ressaisir? Avec Bonnard, Pierre et Marthe, il renoue en tout cas avec Séraphine, couvert de César il y a quinze ans, avec Yolande Moreau en femme de ménage et artiste. Il s’agit d’un double portrait, lumineux et pittoresque, mais aussi un peu creux et trop long, du peintre nabi Pierre Bonnard et de sa muse Marthe de Méligny.

Io capitano: trop de clichés et de pathos dans le nouveau Garrone

Garrone enveloppe la périlleuse odyssée dans des scènes épiques au milieu du désert et fait ruisseler la sueur sur les corps épuisés de façon très photogénique. Il ne parvient cependant pas toujours à éviter les clichés narratifs et le pathos. Ce qui explique que ce film, il est vrai magnifiquement réalisé, contribue au final peu au débat et devient involontairement ambigu et simplificateur.

Making of: un film sur un tournage, pas très subtil

Réalisateur en octobre du très remarqué Procès Goldman, Cédric Kahn déçoit quelque peu avec ce nouveau long métrage qui plonge sur le mode de la comédie dans les coulisses du tournage d’un film. Un réalisateur au bord de la crise de nerfs (Denis Podalydès) y dirige une tragédie sociale sur des ouvriers aux vies broyées par un capitalisme de plus en plus cynique et violent tandis que les problèmes -techniques, humains et financiers- s’accumulent sur le plateau…