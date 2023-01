Les Harkis : les oubliés de la guerre d’Algérie

C’est l’histoire d’un grand mensonge organisé, largement oublié par les livres officiels. Durant la guerre d’Algérie, des dizaines de milliers de musulmans locaux sont recrutés comme auxiliaires par l’armée française pour lutter contre le FLN. Mais plus les années passent et plus l’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie, ce qui fait planer une grande incertitude sur le sort de ces harkis. Même si le général de Gaulle l’a promis: il ne laissera pas tomber les siens. Au lendemain des accords d’Évian, pourtant, qui consacrent en 1962 la fin de la colonisation en Algérie, le gouvernement français refuse le rapatriement massif des harkis, abandonnés comme des chiens et dès lors victimes de massacres effroyables car considérés comme des traîtres par leurs compatriotes. Cette tragédie humaine, Philippe Faucon, le réalisateur français de La Désintégration et de Fatima, choisit de la raconter en quelques tranches de vies militaires suspendues à des décisions politiques totalement déconnectées du terrain. Anti-spectaculaire au possible, le film opte pour un cinéma de la sécheresse, voire même de l’austérité, pour dire avec la plus grande des limpidités le drame d’une confiance trahie. Édifiante sans jamais être démonstrative, une œuvre aussi sobre, et concise, que nécessaire.



