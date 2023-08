Les festivals n’ont pas dit leur dernier mot: zoom sur les rendez-vous du week-end

Le temps ne sera peut-être pas toujours au beau fixe. Mais les festivals du week-end offriront chaleur et plaisir de la découverte. Une dernière pour la route?

Les Solidarités

Du 25 au 27/09

Les Solidarités déménagent! Fini la Citadelle de Namur (en pleine rénovation). C’est sur le site Ecolys, à 15 minutes du centre-ville, que les festival des Mutualités Socialistes va dérouler son affiche. Comme d’habitude, elle louvoie entre chanson française (Zazie, Stephan Eicher, Mentissa, Camille Lellouche), pop (Louise Attaque, Rori), mais aussi rap plus ou moins grand public (Bigflo & Oli, Chilla -pour rappel, le concert de Médine a été annulé), et même du rock (Tamino). (L.H.)

Weekender

Du 25 au 27/08



Les amateurs d’electronica aventureuse connaissent déjà Meakusma et son petit bijou de festival à Saint-Vith. L’événement passe son tour cette année, pour revenir en 2024. En attendant, Meakusma s’allie à ArsVitha pour proposer le tout nouveau Weekender. Soit un mélange de concerts électroniques, souvent dans des lieux insolites (une église, un cinéma, etc.), et du clubbing de haute tenue. Avec, entre autres, Mc Yallah & Debmaster, Isolée, Maxime Denuc et Andrea Belfi. (L.H.)

Scène sur Sambre

Du 25 au 27/08

Caballero et JeanJass – © DR © DR

Les rives aux abords de l’abbaye d’Aulne vont vibrer des sons rap et électro tout le week-end. La nouvelle édition de Scène sur Sambre comptera comme têtes d’affiche Gims et Dadju, RK ou encore Gazo, mais n’oubliera pas non plus les locaux de l’étape avec Caballero et JeanJass et Badi. Coté dancefloor, il faudra compter sur The Magician, Kid Noize ou encore Todiefor pour faire bouger la foule. (N.N.)

C12 Open Air

Le 26/08

Fumiya Tanaka aux platines – © DR

Pour marquer la fin de l’été, le C12, club emblématique de la nightlife bruxelloise, sort de ses murs pour investir l’esplanade de la Cité administrative de Bruxelles. De 12 à 23 heures, rendez-vous donc place du Congrès pour un line-up qui verra se succéder aux platines Francesco Del Garda, Fumiya Tanaka, Maayan Nidam, Karla Böhm et Dana Kuehr, ou encore Kong DJ. Ensuite, retour au bercail pour une “afterparty” jusqu’aux petites heures. (N.N.)

À la place du Congrès et au C12, Bruxelles. www.c12space.com

Bozar on Top of That

Jusqu’au 10/09

Vue sur les toits de Bruxelles depuis Bozar. – © DR

Après sa pause estivale, Bozar rouvre son rooftop, qui offre une superbe vue sur la ville. L’institution, en partenariat avec d’autres acteurs culturels, agrémente les (belles) journées et soirées estivales à venir de concerts, DJ sets, projections ou ateliers créatifs. Des cartes blanches artistiques ont ainsi été laissées, par exemple, aux Midis Minimes pour la part musicale ou encore au Détours Festival et ses battles de danses urbaines. (N..N.)