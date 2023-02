Les férus d’animation ont rendez-vous à Anima

Joie! Le Festival International du Film d’Animation de Bruxelles reprend ses traditionnels quartiers à Flagey

Le 42e Festival Anima s’ouvrira ce vendredi avec Nayola du Portugais José Miguel Ribeiro, drame choral d’une grande liberté de narration autour d’existences de femmes marquées par la guerre en Angola, pour se refermer le dimanche 26 avec Titina de Kajsa Næss, beau film d’aventure belgo-norvégien à l’élégance rétro. Entre ces deux solides longs métrages, l’incontournable événement cinéphile, singulièrement gourmand, multiplie les propositions alléchantes: sélection rabelaisienne de courts métrages, longs triés sur le volet, expériences en réalité virtuelle, programmes spéciaux, focus espagnol, nuit animée, rencontres professionnelles, masterclass, tables rondes, expos, concert dessiné… Au rayon des avant-premières en compétition, on pointe tout particulièrement Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto, saga familiale poético-réaliste primée l’an dernier à Annecy, Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes, adapté de nouvelles de Haruki Murakami, ou encore, et côté jeune public, Un amour de cochon de la Néerlandaise Mascha Halberstad, joyeuse comédie familiale réalisée en stop motion. Soit quelques-unes seulement des nombreuses promesses de cette 42e édition!



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.