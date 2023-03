Pour clôturer un mois d’actions, de réflexions et de sensibilisations aux droits des femmes, l’Éden de Charleroi a prévu une soirée de concerts à l’affiche 100% féminine. Concoctée par Laetitia Van Hove, créatrice des Fifty Sessions et de l’agence Five Oh, elle ne manque ni de cachet, ni de variété. Au programme, la soul-jazz de Jazmyn, le r’n’b-reggaeton de Lazuli, l’électro-indu de Dame Area, et l’indie pop lyrique de Sylvie Kreusch.

À l’Éden, Charleroi. www.eden-charleroi.be