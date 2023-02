Applaudi par la critique, un peu boudé par le public, Les Fantômes d’Ismaël mérite une nouvelle chance. Arnaud Desplechin fait de ce cocktail de drame, de thriller et de film d’amour une réussite personnelle marquée par l’interprétation brillante d’acteurs éminemment complices. Il met en scène un réalisateur (joué par le toujours épatant Mathieu Amalric), qui s’apprête à tourner un nouveau film quand il voit débarquer sa femme (Marion Cotillard) disparue 20 ans auparavant. Le choc est grand pour lui-même et aussi pour sa compagne actuelle (Charlotte Gainsbourg). De retour dans la maison familiale de Roubaix, Ismaël y retrouvera ses fantômes… Desplechin opère comme la somme de ses films précédents, avec une émotion palpable et une délicatesse dans l’incarnation de l’imaginaire qui fonde son cinéma. Il convoque les ombres de Bergman, d’Hitchcock, mais aussi du peintre Vuillard, des écrivains Joyce et Melville. Captivant!

Drame d’Arnaud Desplechin. Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. 2017. 8