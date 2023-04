Les états d’âme de Karim Leklou

Temps mort est porté par les interprétations de haute volée de ses trois comédiens principaux, parmi lesquels Karim Leklou. Découvert notamment dans Les Géants de Bouli Lanners il y a une dizaine d’années, l’acteur français s’illustre depuis dans des projets forts, de Katell Quillévéré à Clément Cogitore, en passant par Hippocrate de Thomas Lilti, ou Un monde, de la Belge Laura Wandel. Il incarne ici corps et âme Anthony, un homme paumé dont la soif de vivre est artificiellement domptée par une camisole chimique, qui l’enferme davantage peut-être que les murs de sa cellule, et qui observe avec incompréhension la vie lui passer sous le nez. Il se sent “agressé par le monde extérieur plus que par la prison, finalement”. Karim Leklou a voulu trouver dans le jeu la liberté dont est privé Anthony, pour partager au plus près de son corps (il a pris du poids pour le film) et de son cœur ses tourments et ses doutes: “Je voulais jouer beaucoup l’instant T. C’était très cadré pour les dialogues, mais je voulais accéder à un sentiment de liberté dans le jeu, composer avec ce que me donnaient mes partenaires. Il fallait être dans l’instant présent, pas fabriquer, mais incarner, être sur le moment.” Avec les comédiens belges qui l’entourent, il a dû recréer une famille, “une meute”. Une proximité rendue possible par les nombreuses répétitions, et le talent de ses camarades de jeu, qu’il souligne: Louise Manteau, Nicolas Buysse, Claire Bodson, ou encore le formidable Johan Leysen, qui vient de nous quitter.

Le comédien, qui choisit ses rôles “sur le scénario, d’abord” puis, “même si c’est difficile à expliquer, sur la façon dont les films épousent notre vie”, s’est demandé pour ce projet comme pour les autres s’il se sentirait “capable de le défendre”, et en a conclu qu’il ne pouvait qu’adhérer à l’approche de la réalisatrice, “formidable directrice d’acteurs”, qui souhaitait “traiter les hommes comme des hommes, pas comme des détenus, qui ne traite pas la prison comme un objet de fantasme, et s’intéresse à la réalité sociale, la réalité humaine derrière les détenus, qui interroge notre société. C’est un film qui soulève de vraies questions sur la thématique de l’incarcération.” Une façon pour Karim Leklou, à travers sa filmographie, de s’inscrire aussi dans son époque, de “mélanger l’art et la vie”.