Les concerts incontournables du mois d’octobre

Cinq concerts, quatre festivals (et un anniversaire) à ne pas manquer ces prochaines semaines.

PJ Harvey

L’Anglaise a mis 7 ans à donner un successeur à The Hope Six Demolition Projet. Mais quelques jours à peine pour remplir ses deux dates bruxelloises au Cirque Royal.

Les 9 & 10/10, au Cirque Royal



Madonna

La Queen of Pop donne audience au Sportpaleis d’Anvers, sa couronne sertie de quarante ans de tubes.

Les 21 & 22/10, au Sportpaleis



DEADLETTER

Toujours pas d’album, mais déjà une grosse hype pour les Anglais de Deadletter, sur foi notamment d’une poignées de singles post-punk pétaradants

Le 22/10, à l’AB



Overmono

Choucous électro du moment, la fratrie galloise a transformé l’essai sur son premier album, Good Lies, sorti au printemps dernier. Vous n’avez pas eu de place pour Fred Again ? Rattrapez-vous avec le concert d’Overmono à l’Ancienne Belgique (ah non, c’est aussi sold out)

Le 20/10, à l’AB



Luidji

Vous cherchiez l’album rap FR de l’année ? Jetez une oreille au Saison 00 de Luidji, sérieux candidat au titre.

Les 25 (à l’OM) et 26/10 (à La Madeleine)



Prince Waly & Souffrance

Le webzine Goûite mes disques fêtera ses 15 ans d’existence, avec une affiche rap FR quatre étoiles. Au programme, le Prince Waly et Souffrance, double bill qui ravira les amateurs de rimes techniques et charismatiques.

Le 21/10, au Botanique



Francofaune

Bien lancé (avec notamment son hommage aux Snuls), le festival bruxellois entame sa seconde semaine avec encore quelques belles cartouches. Au programme, des concerts d’Emilie Simon, Adé, Badi, le duo Lisette Lombé-Cloé Du Trèfle, une carte blanche à Françoiz Breut, etc.

Jusqu’au 18/10

Nuits sonores

Grands frissons électroniques annoncés pour l’édition bruxelloise des fameuses Nuits sonores. L’événement se partagera entre Bozar (Richie Hawtin, Haai,…), le C12 (Skee Mask, Le Motel,…), Reset, les Ateliers Claus, LaVallée et même la Brasserie Illegaal.

Du 12 au 15/10

Festival des Libertés

A côté des volets documentaires et théâtre, le Festival des Libertés a l’habitude de proposer une solide programmation musicale. Avec e.a. les concerts de Patti Smith, Dominique A, Caballero & Jeanjass, BCUC, etc.

Du 12 au 21/10

Jyva’Zik

C’est la der! Mis sous pression par des conditions de productions de plus en plus compliquées, le Jyva’zik annoncé son ultime édition. L’occasion d’un dernier jive pour un festival unique en son genre, fan des ambiances rétro, de burlesque, et de swing années 30.

Les 27 & 28/10