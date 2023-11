Voici les 10 concerts à ne pas manquer en novembre

Des révélations, des têtes d’affiche et un festival : voici 10 propositions de concert pour traverser novembre





Kara Jackson (le 7/11)

Entre folk et country hantée, Kara Jackson a sorti avec Why Does the Earth Give Us People to Love l’un des premiers albums les plus marquants de 2023. Elle viendra le présenter au Botanique.



Black Lives (le 10/11)

Il y a d’abord eu un CD, sorti l’an dernier. Double album plantureux, Black Lives – From Generation To Generation rassemblent quelque 25 artistes, musiciens réputés, issus en grande majorité de ce que Paul Gilroy a appelé l’Atlantique noir – Afrique, Etats-Unis, Caraïbes, Europe. Derrière le projet, une volonté : dénoncer le racisme qui continue de gangréner la société. Et ce par le biais d’une musique qui prend un malin plaisir à brasser les genres : jazz, funk, soul, afro, rock, hip hop et même chant classique. Ce joyeux melting-pot est aujourd’hui retranscrit en live. Au Flagey, seront ainsi présents, e.a., Reggie Washington, Tutu Puoane, DJ Grazzhoppa, Gene Lake,…



Sofia Kourtesis (le 11/11)

Croisée l’été dernier sur plusieurs festivals, Sofia Kourtesis avait à chaque fois mis les clubbers dans sa poche, avec des sets à l’énergie contagieuse. Elle sort aujourd’hui un premier album tout aussi euphorique. Sur Madres, la DJ-productrice péruvienne basée à Berlin met du baume au cœur et sur le dancefloor, distillant une house sentimentale, quelque part entre Caribou et DJ Koze.



Queens of The Stone Age (le 12/11)

Retour réussi pour Josh Homme et ses camarades, qui après un passage enthousiasmant à Rock Werchter, s’arrêtent au Sportpaleis anversois.



Yaeji (le 13/11)

A l’Ancienne Belgique, l’Américano-coréenne viendra présenter With A Hammer, l’un des albums électroniques les plus marquants de 2023.



Pomme (le 14/11)

Après avoir testé l’atmosphère des festivals (à Esperanzah! par exemple, cet été), les chansons délicates de Pomme se frottent aux Zenith et à Forest National.

Hamza (le 16/11)

Il a réalisé l’un des cartons de l’année avec son album Sincèrement. Pour finir son run en beauté, Hamza joue quasi dans son jardin, au Palais 12, à quelques kilomètres de là où il a grandi. Triomphe annoncé.



Peet (le 24/11)

Sous ses airs dilettante, Peet aligne non seulement les chouettes disques (Todo Bien). Il a aussi fini par trouver une formule live parmi les plus réussies du circuit rap, à la fois touchante et dansante.

Playboi Carti (le 24/11)

Remis de son concert-apocalyspe aux Ardentes l’été dernier ? Le rappeur américain repasse par Forest pour faire sonner les trompettes de l’enfer, avec son rap-trap rageux et métallique.



Fifty Lab (du 15 au 17/11)

Lancé en 2019, l’événement est désormais bien installé dans le calendrier. On rappelle le principe : celui d’un festival de showcases – des concerts-présentations de 20, 30 minutes – axé sur les artistes émergents. En tout, ce seront une soixantaine de propositions qui vont s’enchaîner en seulement trois jours, au cœur de Bruxelles – dans son hypercentre même, de l’Ancienne Belgique au Beursschouwburg, en passant par le Bonnefooi, le Café Delune et son décor Art nouveau, ou encore le rooftop de la Bourse.



Pour se faire une idée de ce qui agite la marmite musicale du moment, pas question ici de se laisser guider par les algorithmes ou les dernières tendances TikTok. Le Lab fait plutôt confiance à ses curateurs. En l’occurrence, une vingtaine de festivals répartis dans toute l’Europe (mais pas seulement) – du Brighten The Corners en Angleterre aux célèbres Bars en Trans rennais, du Rock For People tchèque à La Nature, dans les Fagnes, etc. Chacun a refilé l’un ou l’autre nom pour constituer une affiche qui mélange allègrement les genres : rock, électro, rap, hyperpop, etc. Des exemples ? Le rap léché et introspectif de Tuerie, la chanson à tête chercheuse de la comédienne/réalisatrice Marguerite Thiam, la saudade électronique des Belges d’Ão, le jeune prodige londonien Nino SLG, Dorian Dumont qui rejoue Aphex Twin, etc.