Les cinq artistes que l’on retient du Guess Who? Festival

Née à Lusaka dans une famille religieuse, Ashanti Mutinta s’est envolée à 17 ans pour le Canada afin de poursuivre des études universitaires en informatique et sans doute déjà, secrètement, ses rêves musicaux. Nouveau visage, transgenre, d’un rap qui décape (pensez Death Grips, Ho88o8 et compagnie), Mutinta considère Backxwash comme un alter ego engagé, autodestructeur et revendicateur. Si son premier album, God Has Nothing to Do with This Leave Him Out of It, paru en 2020 n’était diffusé qu’en téléchargement gratuit sur sa page Bandcamp (les réseaux officiels avaient boudé le disque en raison du flou légal entourant ses samples), cela ne l’avait pas empêchée de remporter le prestigieux prix Polaris. Trois ans et deux disques plus tard, Backxwash retourne des salles seule en scène avec un flow tonitruant qui rappe la religion, la colonialisme, l’anxiété, la sorcellerie et la quête d’identité. Impressionnant.