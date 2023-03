Les Camps, secret du pouvoir chinois ****1/2

En 80 années d’existence, au moins 50 millions de personnes y ont défilé et 20 millions d’individus y sont décédés. Exécutés ou morts d’épuisement, de faim, de désespoir… Mis en place par Mao, les camps du laogai (en français “réforme par le travail”) sont au cœur de la machine de répression et du système concentrationnaire chinois. Ils écrasent toute volonté de contestation et fournissent par le travail forcé une main-d’œuvre gratuite cruciale dans l’économie du pays. Des anciens prisonniers se souviennent. Ils racontent les suicides, la “rééducation par le travail”. Le laogai, qui n’a été filmé qu’une seule fois sans censure (clandestinement en 1991), est encore aujourd’hui utilisé par le système même s’il refuse de reconnaître son existence. Seuls les réfugiés, les exilés, osent en parler… Le documentaire en deux parties de Tania Rakhmanova raconte en images d’archives et en dessins ce pilier du communisme chinois en même temps que son mode de fonctionnement. Mao s’est toujours méfié des intellectuels et il ne supportait aucune critique publique. Pour les faire taire, il s’inspire de la terreur stalinienne des années 30. En mai 1942, il convoque la centaine d’artistes et écrivains les plus en vue. Il exige qu’ils se mettent au service du parti. Campagne de rectification, autocritique, dénonciation, torture codifiée… Plutôt que de liquider, en Chine, on fait travailler dur. Très dur. Riche en témoignages (de survivants et de leurs enfants), Les Camps, secret du pouvoir chinois dépeint à travers le temps le règne de la terreur. La surveillance permanente et totale (elle a été modernisée) en rue, au travail, chez soi… Terrifiant.

Documentaire en deux parties de Tania Rakhmanova.