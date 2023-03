Si on n’a pas déjà lu Les Aventures de Tom Sawyer, nul doute que l’on se demandera dès ses premières pages pourquoi on ne l’avait pas fait avant. De son ton de vieux sage facétieux, Mark Twain conte les trépidantes aventures de Tom et de ses amis, entre autres pirates “pour de faux”. Tom, heu… pardon, “le Vengeur noir de la mer des Caraïbes”, Huck Finn (bientôt héros du roman suivant de Twain, naturellement titré Les Aventures de Huckleberry Finn) et Joe Harper n’auront de cesse de tenter d’échapper à la continuelle incompréhension des adultes à leur égard, et de céder au chant des sirènes du Mississippi… Comme le rappelle Hervé Le Tellier (lauréat du prix Goncourt 2021), dans une préface inédite spécialement rédigée pour cette ressortie inaugurant la nouvelle collection de Tristram, Souple Deluxe, Mark Twain pose ici, l’air de rien et avant tout le monde (le texte date de 1876), les bases du roman moderne. La traduction du regretté Bernard Hœpffner reproduit à merveille les dialogues plus vrais que nature imaginés par Twain le pionnier. Un de ces livres qu’on pense destiné aux plus jeunes, mais qu’on ne devrait cesser de relire -pour ne pas oublier que la vie est une aventure, et qu’elle est bien trop courte pour ne pas regarder “droit dans les yeux les périls et la mort avec un cœur intrépide, fonçant vers sa perte, un sourire désabusé aux lèvres”.

De Mark Twain, éditions Tristram/Souple Deluxe, traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard Hœpffner, 336 pages. ****1/2