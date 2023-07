Les Ardentes, J2 : les trois concerts à ne pas manquer ce vendredi

Avis de tempête sur les hauteurs de Liège…

Travis Scott

Liège est prévenu : après avoir fait croire à certains habitants de Milan qu’un tremblement de terre avait lieu pendant son concert, le rappeur américain devrait enflammer de la même manière les Ardentes.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Kaaris

Désormais courant dans le rock, c’est un exercice encore assez rare dans le rap. Pour les 10 ans de la sortie de l’album Or Noir, Kaaris propose un concert célébrant un disque qui a littéralement changé la face du rap FR



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Juiiice

La rappeuse d’origine ivoirienne a l’énergie, le flow et la dégaine pour emballer n’importe quel public. Trap mama is in da house.