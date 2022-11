Les Amateurs

Les duos comiques d’hommes projetés dans les récits d’action ou de lose ont leur lignage: Pierre Richard et Gérard Depardieu (scénarisés par Francis Veber), Gérard Lanvin et Benoît Poelevoorde (Le Boulet) ou Bernard Giraudeau (Les Spécialistes), Tony Curtis et Roger Moore (Amicalement vôtre), Mel Gibson et Danny Glover (L’Arme fatale), Laurel et Hardy… Tous ont contribué à créer un motif, mû par l’art de se retrouver dans de beaux draps et des gags de répétitions, les bonnes personnes au mauvais endroit. François Damiens et Vincent Dedienne s’essaient avec une certaine adresse à cette alchimie des contraires dans le remake d’une comédie anglaise, The Wrong Mans (diffusée en 2013 sur la BBC puis en 2015 sur Arte). Mais leur bonne volonté manifeste ne suffit pas à sauver du naufrage ces Amateurs. La faute à un scénario lourdaud, écrit avec la certitude que l’idiotie se traduit mot à mot, plan par plan, de l’anglais au français sans perdre la finesse du “nonsense” britannique. Vincent (Vincent Dedienne) végète dans une agence de communication institutionnelle en Meurthe-et-Moselle, sous la supervision indulgente de son ex, Solange (Fanny Sidney). Sa morne existence prend un coup d’accélérateur quand il se laisse convaincre par Alban (François Damiens), l’homme à tout faire de la boîte, de se lancer dans une combine foireuse qui va mettre mafieux ou agents secrets renégats à leur trousse, tous aussi peu scrupuleux et dépourvus de cervelle. Au fil d’aventures à l’effet boule de neige, Damiens et Dedienne parviennent par leur sens de l’improvisation à maintenir l’intérêt pour une quête qui se dissout dans des intrigues faiblardes. Dans le rôle du truand forcément des Balkans, le génial Laurent Capelluto fait oublier les clichés de dialogues globalement trop écrits par une présence physique délicieusement cartoonesque.

Une série créée par Fred Scotlande et Chloé Marçais. Avec François Damiens, Vincent Dedienne, Fanny Sidney. Disponible sur Disney+. 5