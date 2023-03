Les 80 ans du Rideau

En 1943, l’acteur et metteur en scène Claude Étienne concevait le Rideau de Bruxelles comme un révélateur d’écritures d’aujourd’hui. À sa tête depuis plus de deux ans, Cathy Min Jung s’inscrit dans cette continuité tout en l’adaptant à l’époque. Spectacles, lectures, ateliers d’écriture et fête (le 17/03) sont au programme de ce jubilé, qui présentera notamment la toute dernière création du collectif Transquinquennal, C’est le moment. La fin d’une époque, les promesses d’une autre.

Au Rideau, Bruxelles. www.rideau.brussels