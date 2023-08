Les 5 albums à ne pas louper cette semaine

De Jaimie Branch à Quavo en passant par Céline Gillain, cinq disques à écouter pour bien se rincer l’oreille avant la rentrée

Jaimie Branch, Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))

Il y a tout juste un an, le 22 août 2022, disparaissait Jaimie Branch, chez elle, à Brooklyn. La trompettiste américaine était âgée d’à peine 39 ans. Ce qui est évidemment beaucoup trop jeune. A fortiori pour une musicienne qui, comme on avait pu encore s’en rendre compte lors de son passage en concert quelques mois plus tôt à l’Ancienne Belgique, réussissait à insuffler autant de vie à son jazz bouillonnant.

Juste avant sa mort, elle mettait la dernière main à un nouveau projet avec son groupe Fly or Die. Restait encore à terminer le mix, verrouiller le titre de certains morceaux, et achever l’artwork. Ce que ses proches – les membres de son groupe, son label International Anthem et sa sœur Kate Branch – ont décidé de finaliser eux-mêmes. Le disque posthume s’intitule Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)). Et il est bien à l’image de son autrice : vibrant. (L.H.)



Quavo, Rocket Power

Même si aucune annonce officielle n’est venue le confirmer, c’est l’évidence. La mort de Takeoff, d’une balle « perdue » lors d’une rixe, à Houston, en novembre 2022, a bel et bien signé la fin de Migos, l’un des groupes les plus influents de la scène rap des années 2010. Un peu moins d’un an plus tard, Quavo, cousin du défunt, et tiers de Migos, sort un second album solo forcément marqué par le drame. Sur Rocket Power, l’ombre de Takeoff (et même la voix, sur trois titres) plane à peu près partout. Ce qui donne ce disque étrange, pas sans défaut, mais qui réussit à reproduire le son de Migos (Wall To Wall), tout en lui donnant des couleurs plus mélancoliques (Mama Told Me). Voire même une vulnérabilité, que l’on imaginait pas forcément coller aussi bien à l’univers hédoniste du trio. (L.H.)



Kendra Morris, I Am What I’m Waiting For

(…) A 40 ans et quatre album passés, Morris continue de suivre ses instincts et de surprendre par ses chemins. Pour I Am What I’m Waiting For, le cinquième, elle a ainsi embauché comme coauteur et producteur Torbitt Schwartz aussi connu sous le nom de Little Shalimar (EL-P, Run The Jewels). Ensemble, ils ont voulu donner l’impression qu’on lui avait sondé le cerveau. Celui bien rempli d’un artiste visuelle accomplie et d’une animatrice en stop motion qui a écouté Dusty Springfield, aime les girls groups à la Phil Spector, revendique l’influence de l’exotica et d’ESG et s’est imposé un moratoire sur les chansons d’amour. Rhythm’n’blues, pop, dub, doo-wop… Disque riche, sophistiqué et plein de souffle, I Am What I’m Waiting For vous envoie chez les Ronettes, Amy Winehouse mais s’émancipe surtout de la soul étriquée. Un album autoportrait qui connait l’histoire de la musique et s’inscrit dans la modernité. (J.B.)



Céline Gillain, Mind is Mud

Sur son premier album, Bad Woman, publié en 2018, Céline Gillain revendiquait déjà haut et fort son statut d’ovni électronique – « It’s not easy to be free, but then it’s hard not to be”, annonçait-elle d’emblée. Cinq ans plus tard, Mind Is Mud confirme la singularité du projet de la Liégeoise. Ici, les grooves sont forcément un peu tordus, les mélodies tournent volontiers carré. En entrée, Together est une sorte de meditation sépulcrale, déclinée sous la forme d’un dub muet et angoissant. Plus loin, Peer Pressure tient du funk cubique, la voix glaciale affirmant : « The only thing I own is my trauma », tandis que They Play Games navigue dans des eaux new wave tourbeuses. Il faut aussi écouter Empty et ses claviers qui s’entremêlent dans un fascinant crescendo. Certes, la musique de Mind Is Mud est volontiers expérimentale, mais pas opaque pour autant. D’autant que Céline Gillain nourrit sa pratique d’un humour pince-sans-rire (You The Client) qui rend le trip d’autant plus captivant. (L.H.)



Codeine

Pionnier du slowcore, Codeine réédite sa discographie et s’offre une halte au Botanique (…) Inspiré par le troisième album du Velvet Underground et le travail de Galaxie 500 mais en appuyant encore davantage sur le ralentissement du tempo, Codeine est l’un des pionniers du slowcore. Caractérisé par ses paroles poignantes, ses mélodies graves, son rythme neurasthénique et ses arrangements minimalistes, le slowcore est né au début des années 90 comme un acte de rébellion face à l’agressivité du grunge. C’est une rupture esthétique avec le bruit et la fureur de son époque. Un appel squelettique au calme, à la réflexion et à l’introspection davantage que, comme l’imaginent certains, un aller simple pour la dépression (J.B.).