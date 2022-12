Les 30 ans de Namur Break Sensation

Le 03/12

C’est peu dire que les débuts du hip-hop en Belgique restent encore mal documentés. A fortiori tout ce qui concerne la danse et le break. Il faut donc saluer la sortie d’un ouvrage consacré aux 30 ans du Namur Break Sensation, formation pionnière du genre en Belgique. La publication du livre est l’occasion d’un événement à Namur. Avec dès l’après-midi, des battles, suivies de conférences, de lives et de DJ set en mode old school, avec entre autres Sonar, DJ Kwak, et même Sidney (H.I.P. H.O.P.).