L’Épée sauvage ***1/2 (The Sword and the Sorcerer)

Projeté avec beaucoup de succès sur les grands écrans américains au printemps 1982, soit pile entre la sortie d’Excalibur de John Boorman (1981) et celle de Conan le barbare de John Milius (1982), L’Épée sauvage n’a pas bénéficié d’un budget aussi généreux que ces deux longs métrages cultes, mais n’en demeure pas moins un véritable petit classique de l’heroic fantasy. Dans un mélange de violence et d’érotisme qui préfigure assez clairement la série Game of Thrones, le film raconte comment un redoutable mercenaire vengeur armé d’une épée à trois lames tente de déjouer les plans diaboliques d’un tyran ayant eu recours à la magie noire. Futur réalisateur de Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, Albert Pyun fait preuve d’un étonnant savoir-faire dès ce premier long métrage à la photographie lugubre parfaitement maîtrisée qui semble aussi bien convoquer Bosch que Brueghel. Disponible pour la première fois en Blu-ray dans une nouvelle restauration 4K, le film, proposé dans un rutilant steelbook édition limitée, s’y accompagne de plus d’une heure de suppléments exclusifs. Parmi ceux-ci, on pointe tout particulièrement une généreuse interview d’Albert Pyun, qui plonge dans sa malle aux souvenirs, et un focus sur les frères Chiodo, ingénieux créateurs d’effets spéciaux et futurs réalisateurs du cultissime Killer Klowns from Outer Space, qui ont fait leurs premières armes sur L’Épée sauvage, y signant notamment une mémorable crypte de têtes grouillantes barbouillées de rouge sang.

