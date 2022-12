Léon Trotsky, un homme à abattre

Il fut l’un des hommes les plus puissants de la Révolution russe avant de devenir un paria dans son propre pays. Chassé de Russie, puis d’Europe, par Staline, Léon Trotsky a trouvé refuge au Mexique, unique pays au monde qui lui a offert l’asile politique. Il y mène une existence modeste avec sa femme et son petit-fils. Il veut toujours changer le monde et continue de défendre ses idées. Au printemps 1940, il est en train d’écrire une biographie de Staline. Sa tête est mise à prix et il le sait. Présenté sous la forme d’une enquête policière, avec des images d’archives et des scènes reconstituées (mais sans faire parler les comédiens), le documentaire de Marie Brunet-Debaines raconte le communiste espagnol envoyé en mission par les services secrets soviétiques pour l’assassiner. Recruté par le chef de l’administration des missions spéciales, en charge des sabotages, enlèvements et assassinats, Ramón Mercader a appris à être un autre homme. Il devient un personnage fabriqué à Moscou: Jacques Mornard, un citoyen belge, journaliste sportif qui profite joyeusement de la vie grâce à l’argent de sa famille…

Documentaire de Marie Brunet-Debaines.