L’envol : un vent d’utopie

Pietro Marcello adapte Les Voiles écarlates d’Alexandre Grine en un conte musical retraçant l’éveil d’une jeune fille -magnifique Juliette Jouan- dans le sillage de la Première Guerre mondiale.

Pietro Marcello avait déjà un solide parcours documentaire lorsqu’on le découvrit, en 2019, à la Mostra de Venise, où il présentait son premier long métrage de fiction, Martin Eden. Le réalisateur originaire de Caserte s’y emparait avec brio de l’œuvre de Jack London, pour la faire résonner à travers les époques. Trois ans plus tard, c’est vers un autre auteur de romans d’aventures, le Russe Alexandre Grine, qu’il s’est tourné pour L’Envol, son premier film en français, librement adapté des Voiles écarlates. “Après Martin Eden, j’avais commencé à travailler en Italie sur un portrait de Lucio Dalla lorsque des raisons familiales m’ont conduit en France, raconte le réalisateur transalpin que l’on rencontre à Cannes au lendemain de la présentation du film en ouverture de la Quinzaine. J’ai ressenti le besoin de travailler sur un projet de fiction et je me suis souvenu de ce roman d’Alexandre Grine, dont j’étais tombé amoureux. Grine était un très grand écrivain et un dissident qui a connu son lot de problèmes. Il est mort dans la misère en Crimée, faute d’être accepté dans la communauté. C’était un pacifiste qui, après la révolution, a refusé de tuer des gens, étant non-violent, et qui a été mis au ban de la société. Avec Maurizio Braucci et Maud Ameline, nous avons adapté Les Voiles écarlates en donnant au propos une vocation plus moderne.” En veillant notamment à accentuer son ancrage féminin, sinon féministe.

© National

Le cancer de l’individualisme

L’Envol se déroule dans le nord de la France, au lendemain de la Première Guerre mondiale. C’est là, au sein d’une petite communauté unie vivant dans une fermette à l’écart d’un village que va grandir Juliette, encadrée notamment de sa mère d’adoption, Adeline (Noémie Lvovsky), et de son père, Raphaël (Raphaël Thiéry), un ébéniste rentré meurtri du front. “Le film parle de la possibilité de vivre ensemble, parce que dans le monde moderne, l’individualisme est un cancer, martèle Pietro Marcello. Martin Eden traitait déjà de ce sujet: notre société est complètement ruinée par le cancer de l’individualisme, nous avons besoin du collectif et d’être ensemble. C’est le thème qui parcourt mon cinéma: dans le documentaire La Bocca del lupo, c’était sous la forme d’une histoire d’amour, où l’on s’engage ensemble dans les sentiers agités de l’existence. Et ici, on a une communauté vivant dans une fermette qui est une sorte de cour des miracles, à l’intérieur de laquelle on est protégé de la méchanceté des villageois. C’est mon assistante qui a trouvé cette fermette, Jeanne d’Arc y a séjourné pendant trois jours, et il s’en dégage une énergie très particulière. Je suis très sensible à l’énergie des lieux…”

Le collectif comme rempart contre la dureté du monde donc, à quoi Juliette, devenue une jeune fille (sous les traits de l’épatante Juliette Jouan, formidable révélation du film) va ajouter une âme musicale et un imaginaire foisonnant. Manière d’entraîner le film sur le terrain fécond du conte, symbolisé par la présence d’une magicienne (interprétée par Yolande Moreau), sorcière ou fée au choix, dont la prédiction va orienter son destin, tout en convoquant le souvenir du cinéma de Jacques Demy et de Peau d’âne en particulier. “Je suis un utopiste, poursuit le cinéaste. J’ai besoin d’utopie pour survivre dans cette société, la vie est impossible sans une idée d’espoir. Le film fait un peu penser à Jacques Demy, c’est vrai. Demy a apporté l’opérette au cinéma, et a toujours fait un cinéma très populaire. Mais à Naples, nous avons Nino D’Angelo qui a fait des films musicaux du même genre, c’est aussi très napolitain. J’ai voulu faire un film international, mais il est dans la tradition française, ce qui est normal puisque je travaillais avec des comédiens extraordinaires de langue et de culture françaises…”

Juliette (Juliette Jouan), au cœur de cette adaptation à l’“ancrage féminin, sinon féministe”. © National

Une autre temporalité

Il plane sur L’Envol un petit parfum d’anarchie que vient acter la chanson L’Hirondelle, transposée des poèmes de Louise Michel et interprétée par Juliette Jouan. L’occasion de relier le film avec Martin Eden, où apparaissait l’anarchiste italien Errico Malatesta, rejoint aujourd’hui par la communarde. Un autre lien s’opère, sur le plan esthétique ce dernier, à travers le recours à des archives que Marcello réussit à fondre harmonieusement dans la fiction, en un procédé rien moins que fascinant. “Je suis archiviste à la base. Dans ce film-ci, il n’y en a pas tellement, parce que je l’ai tourné à l’étranger, mais il y en aura plus dans le prochain…”, dit-il s’agissant de ces archives glanées à gauche et à droite qui donnent à ses films une texture, mais aussi un rythme on ne peut plus singuliers. Manière encore d’inscrire son cinéma dans une autre temporalité, dont il se revendique de toute évidence, lui qui chérit, à l’instar de Raphaël à l’écran, la démarche de l’artisan. Une disposition se traduisant notamment par son obstination à vouloir tourner avec de la pellicule, envers et contre tout: “J’ai toujours tourné avec de la pellicule. À mes débuts, quand je n’avais pas d’argent, avec de la pellicule périmée, et maintenant avec de la neuve. Je viens d’une famille d’artisans et j’ai exercé beaucoup de métiers: charpentier, électricien… Je déplore que, dans le monde moderne, il n’y ait plus de place pour les artisans. À terme, ça va d’ailleurs aussi constituer un problème pour le cinéma…”