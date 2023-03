Mieux vaut en rire qu’en pleurer. C’est ce que se diront celles et ceux qui se reconnaîtront dans cette comédie grinçante, politique, résolument féministe, portrait sans concession d’un monde de l’entreprise gangrené par le patriarcat (mais aussi le racisme, le je-m’en-foutisme climato-sceptique, et plus si affinités). Inès est tous les mois l’employée du mois. Aux petits soins pour tous, elle est le pilier de la boîte, assumant la comptabilité comme le café, le support juridique comme la logistique. Mais quand vient l’heure des négociations salariales, le torchon brûle… S’il y a une vraie joie à oser la provocation et pousser les curseurs dans cette comédie faite avec peu de moyens, on voudrait souvent qu’il y ait encore plus de punchlines, et que le rythme soit un peu plus soutenu.

De Véronique Jadin. Avec Jasmina Douieb, Laetitia Mampaka, Peter Van den Begin. 1 h 18. Sortie: 05/04.