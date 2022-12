“Anyhow”

Il n’a rejoint officiellement BadBadNotGood au saxophone qu’au 1er janvier 2016, mais Leland Whitty figurait déjà sur le deuxième album des Canadiens quatre ans plus tôt. Quand ils se targuaient qu’aucun des musiciens présents sur leur disque n’était âgé de plus de 21 ans. Le multi-instrumentiste fait des infidélités, mais pas trop quand même (on croise ici Chester Hansen, Alexander Sowinski et même Matthew Tavares), au groupe qui a donné un coup de jeune au jazz et l’a repropulsé sur le devant de la scène. Pour son premier album solo, il s’aventure avec Anyhow en des terres ambient aux couleurs bucoliques et exploratrices, invitant à un rêve éveillé. Instrumental, atmosphérique et soigné.