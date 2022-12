“This Is What We Do”

Le titre a le mérite d’être clair. Quelque 27 ans (!) après Leftism -album-clé de l’electronica des années 90, et de la vague house britannique en particulier-, Neil Barnes, cerveau principal d’un projet qui a fonctionné en trio, continue à faire ce qu’il a toujours fait. Soit une musique électronique hédoniste, visant à la fois la rêverie dub et l’extase rave. Comme sur Making a Difference, où l’on retrouve le poète Lemn Sissay (déjà présent sur Leftism). Depuis Alternative Light Source, en 2015, Barnes a en outre accumulé les épreuves (dont un divorce et un cancer). Ceci expliquant éventuellement l’élan de vitalité d’un disque qui, sans jamais trahir l’esthétique de Leftfield, ne sonne jamais daté.