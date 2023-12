L’édifiant « Sambre » en tête de gondole des séries de la semaine

Disponible sur Auvio et en diffusion sur France 2, la série française Sambre constitue un des musts de la semaine à côté de séries comme Slow Horses et la conclusion de The Wonder Years.

Sambre

La minisérie française mérite bien le lot de critiques qu’elle a déjà reçues. Son analyse de l’affaire du violeur de la Sambre est une leçon magistrale sur la manière dont les violences faites aux femmes étaient considérées par la société dans les années 80 et 90.

Slow Horses (saison 3)

Les déclassés du MI5, emmenés par un toujours surprenant Gary Oldman, ravissent toujours par leur ton et leur manière de revisiter la série d’espionnage.

The Wonder Years (saison 2)

Un reboot d’une série relativement innocente mais ici du point de vue d’un ado noir, voilà l’atout de cette attachante galerie familiale de personnages. Une évocation différente de l’Amérique.