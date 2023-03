On le retrouve dans tous les classements mondiaux des meilleurs films de l’Histoire du 7e art. Le Troisième Homme nous plonge avec une folle intensité dans l’Europe centrale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À Vienne, ville dévastée, vainqueurs et vaincus se côtoient, espions et profiteurs se livrent à leurs manœuvres. Un obscur écrivain américain (Joseph Cotten) débarque dans ce chaos pour y retrouver son ami Harry Lime (Orson Welles). Sauf que celui-ci est mort. Enfin, officiellement mort. Car en ces lieux troubles, vérités et mensonges se confondent volontiers… Carol Reed, réalisateur britannique à la maîtrise impressionnante, cadre admirablement une quête et une enquête captivantes et riches en surprises. Photographié façon film noir, accompagné par une musique devenue aussitôt fameuse signée par Anton Karas, électrisé par un Orson Welles fascinant en diable, ce classique absolu se revoit toujours avec grand plaisir!

Thriller de Carol Reed. Avec Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli. 1949.