Le Torrent, un thriller en panne d’intensité et de style

Le sixième long métrage d’Anne Le Ny place une jeune femme face à un inconfortable dilemme moral: son père, cocufié, craint d’être accusé de la mort accidentelle de sa compagne et persuade sa fille de le couvrir aux yeux des enquêteurs, les entraînant tous les deux dans une spirale de mensonges alimentés par un climat de suspicion généralisée… Inscrivant son action au cœur des paysages vosgiens, ce thriller à la française manque assez clairement d’intensité et de style, et le jeu de José Garcia s’avère très limité dans le registre dramatique. Mais certains éléments de scénario sont intéressants (sur la question de l’emprise, notamment) et Capucine Valmary se montre convaincante en ado instrumentalisée, en plein conflit de loyauté.



