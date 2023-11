Un film prometteur avec Virginie Efira et les 100 ans de Disney: les sorties ciné de la semaine

Le Napoléon de Scott, un troublant portrait d’adolescente, les 100 ans de Disney et un survival à la française: zoom sur les sorties ciné de la semaine.

Napoléon: un sens certain du grand spectacle

Des films consacrés à Napoléon, il y en a eu d’innombrables, et gageons que celui de Ridley Scott ne sera pas le dernier, le destin de l’empereur n’ayant assurément pas fini de fasciner. Bonaparte (Joaquin Phoenix), le réalisateur britannique l’envisage par le prisme de sa relation avec l’impératrice Joséphine (Vanessa Kirby), l’amour d’une vie, venu conférer sa facette intime à un film retraçant, la passion déteignant sur la raison, l’ascension et la chute d’un homme animé par une ambition et une volonté de puissance hors du commun, bien servies par un génie stratégique incontestable.

Holly: le troublant portrait d’adolescente

Avec Holly, la cinéaste belge inscrit dans une petite communauté frappée par une tragédie un récit d’adolescence ultrasensible. Sans être le moins du monde une œuvre à thème, Holly est ancré dans un réel où la misère a pignon sur rue, qu’elle soit matérielle -avec notamment la présence, en toile de fond, de migrants laissés, pour l’essentiel, livrés à eux-mêmes- ou encore spirituelle. Et le film, non content d’interroger le rapport aux autres et la notion de faire le bien, questionne aussi la foi, et le besoin de se raccrocher à des croyances ou des “sauveurs” providentiels dans un monde dont le sens se dérobe.

Wish: un hommage aux classiques

Soixante-deuxième long métrage Disney, Wish consacre aussi le centenaire du studio. Un anniversaire célébré dignement, le film jouant la carte de l’hommage et des citations innombrables, de Blanche-Neige à Peter Pan, tout en veillant à les mettre au goût technologique du jour. L’histoire se déroule à Rosas, un royaume enchanté dont le souverain, Magnifico, a le pouvoir d’exaucer les vœux de ses sujets. Quand Asha lui demande du haut de ses 17 ans d’accéder au souhait de son grand-père, le monarque dévoile cependant sa vraie nature. Et la jeune fille de s’en remettre à sa bonne étoile, Star, pour s’accrocher à son rêve d’infléchir le cours de l’Histoire, et revoir un jour un monde heureux… Un message qui ne mange pas de pain, pour un film d’aventures dans la tradition musicale des productions Disney, hybride réussi traduisant aussi l’évolution d’un studio désormais plus inclusif, et procédant à une redistribution des rôles, héroïnes féminines versus tyran masculin, au carrefour d’un héritage prestigieux et de l’air du temps…

Rien à perdre: la famille comme territoire politique

Dans Rien à perdre, son premier long métrage de fiction, Sylvie (Virginie Efira), une mère célibataire un peu à l’arrache, vit à Brest avec ses deux enfants. Elle travaille souvent tard, dans un bar. Une nuit où il est seul à la maison, son plus jeune fils, Sofiane, se brûle au deuxième degré en voulant se faire des frites. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée que les choses vont rapidement rentrer dans l’ordre, Sylvie tente d’abord de montrer patte blanche puis sent peu à peu la colère monter en elle face à cette situation inextricable qui s’éternise…

Vincent doit mourir : un riche et étonnant survival à la française

Dans Vincent doit mourir de Stéphan Castang, riche et étonnant survival à la française, Karim Leklou incarne un homme constamment agressé sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Influencé par les films de zombies de Romero et le John Carpenter de They Live, mais aussi par le Godard de Week-end ou le cinéma de Buñuel, ce réjouissant survival à la croisée des humeurs et des genres cueille un homme sans histoires au moment où sa vie bascule complètement.

L’Arche de Noé: une comédie sociale qui cherche le rire et les larmes

Librement inspirée d’histoires vraies et lorgnant avec insistance le cinéma du duo Toledano-Nakache, Hors normes en tête, cette comédie sociale chorale peu avare en raccourcis s’articule autour du quotidien en montagnes russes d’une association qui accueille des jeunes LGBTQIA+ mis à la rue par leur famille. Emmené notamment par Finnegan Oldfield et Valérie Lemercier, L’Arche de Noé cherche le rire et les larmes en visant une efficacité maximale.