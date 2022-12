Le Siècle des icônes

Tout ou presque y a été photographié et filmé. Le XXe siècle a été le premier du tout en images. Construisant des mythes, modelant nos consciences, nos idées, nos sociétés. En trois épisodes d’une quarantaine de minutes diffusés les uns à la suite des autres, la série documentaire de Bertrand Delais se demande quel rôle le 7e art, la télé et la photo ont joué dans l’Histoire. Intelligemment construite, elle raconte des hommes et des femmes qui se sont imposés par leur sens de l’image, leur talent à se montrer et à se mettre en scène. Premier volet d’un triptyque dont la musique est signée Wax Tailor, Au commencement était le cinéma se penche sur un monde bouleversé en 1895 par la première séance des frères Lumière. Il s’intéresse à Charlie Chaplin, à Marlene Dietrich et Joséphine Baker. Mais aussi à Churchill et Lénine, à Mussolini et Hitler, à ceux qui ont utilisé la communication de masse pour fanatiser les peuples. Puis également à la Ford T, la voiture pour le plus grand monde et à Gandhi, apôtre de la non-violence mort assassiné. Tandis que Des images pour vendre du rêve analyse les bouleversements amenés par la télévision, étudie le leadership culturel américain, Monroe et ses démons, Mao et son Petit Livre rouge, Kennedy et Che Guevara, Le Quart d’heure de célébrité termine avec Yasser Arafat, Bob Marley, la télérévolution de Khomeiny, Ben Laden et Lady Di.

