Le rire n’est pas mort

Depuis les années LucasArts, le jeu vidéo ne rigole plus beaucoup. Sos Sosowski nous redonne le sourire sur McPixel 3.

Dingue de nature, de pogos et d’humour absurde, Mikolaj “Sos Sosowski” Kaminski déridait le jeu vidéo indépendant il y a onze ans avec McPixel. Ce puzzle game sous amphétamines qui déroulait 300 gags à la minute revient aux affaires avec un troisième volet tout aussi secoué du bocal. Cousin du clip de Move Your Feet de Junior Senior, cette blague en pixel art célèbre les fiascos formidables et les mauvaises décisions du joueur, en situation d’urgence. Une piqûre qui nous rappelle que Sos (dites “sauce”), adepte polonais du Do It Yourself, s’impose comme une des figures les plus marquantes de la scène indie. Les plus attachantes aussi.

Dans une caravane, à l’A Maze. Festival 2017 de Berlin, Mikolaj Kaminski danse tout en préparant des frites qu’il distribue, hilare, à ses comparses développeurs. Cette performance culinaire improvisée pourrait ouvrir une des centaines de saynètes catastrophiques tapissant McPixel 3. Une station spatiale prête à être dépecée par une pluie de météorites, un avion militaire en flammes piquant du nez vers l’océan… Entre point & click et puzzle game, le trip polonais demande, souris à la main, de sauver un nombre incalculable de situations via une foule d’objets hétéroclites.

L’esprit punk et DIY de Sos ne se contente pas de contaminer le gameplay de McPixel 3. Fan de concerts grindcore, ce dernier pondait ainsi il y a quatre ans Mosh Pit Simulator, un simulateur foutraque de pogos en VR. En 2012, pour promouvoir la sortie du premier volet de McPixel, le développeur solo up-loadait son jeu sur Pirate Bay pour se faire connaître. “Steam débutait à peine à l’époque et je me suis rendu compte lors d’une conférence que les gens connaissaient beaucoup plus Pirate Bay”, précisait le créateur de cette série dont les énigmes nonsense célèbrent à la fois MacGyver, Terrance et Philippe et Tex Avery.

L’effet papillon

Fils d’un père qui piratait des jeux dans le commissariat possédant l’unique ordinateur de son village, Sos ne réinvente pas fondamentalement sa formule sur McPixel 3. Comment stopper un train qui fonce vers la mort? En jetant un poisson par la fenêtre? En arrachant la perruque d’une passagère pour la mettre sur ce dernier? Ou en plongeant dans un bocal? Fourbe et blagueur, le jeu demande simplement de tirer sur la sonnette d’alarme, solution à laquelle personne n’ose penser en tapant du pied sur sa B.O. chiptune et voyageuse.

Mais McPixel 3 a le chic de ne pas limiter ses objectifs à la résolution d’énigmes. Exigeant d’explorer un maximum d’effets domino désastreux, ce cousin bâtard de Burnout soigne ses mises en scène. Mieux, au fil de chronos d’une vingtaine de secondes, il pousse à l’action rapide, idiote et forcément drolatiques. De Hokkaido au Japon aux Carpates polonaises, les randonnées cyclistes et pédestres de Sos inspirent le comique de situation de ses jeux. Pourvu qu’il fasse le tour du monde…