Le rappeur Drake annonce une pause dans sa carrière pour « se concentrer sur sa santé »

Le rappeur canadien Drake a annoncé qu’il allait faire une pause « d’un an ou plus » dans sa carrière musicale pour « se concentrer sur sa santé », citant des « problèmes d’estomac ».

Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, je vais être honnête », a expliqué l’artiste dans son programme radio « Table For One », ajoutant: « Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied ».

Se voulant rassurant, Drake a précisé que ce n’était « rien de grave », expliquant qu’il a eu « toutes sortes de problèmes avec son estomac » depuis plusieurs années.

Il a également déclaré qu’il avait d’autres choses à faire pour des personnes à qui il avait fait des promesses, sans donner plus de détails. « Je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment », a confié l’artiste, ajoutant que cela durerait « peut-être un an, peut-être un peu plus longtemps ».

Cette annonce tombe le même jour que la sortie de son nouvel album « For All The Dogs ».