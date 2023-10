Le Musée Magritte rouvre ses portes après six mois de rénovation

Après six mois de travaux de rénovation, le Musée Magritte rouvre ses portes ce samedi à Bruxelles.

Rafraîchi, moins énergivore et plus accueillant, le Musée Magritte à Bruxelles sera à nouveau accessible au public dès samedi 11h00, après six mois de travaux, ont annoncé vendredi les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MrBAB), à l’occasion d’une visite de presse.

La collection du Musée Magritte a ainsi repris ses quartiers aux MrBAB, situés dans le centre de la capitale belge. Pour célébrer cette réouverture, une pomme monumentale, symbole récurrent dans l’œuvre de Magritte, a été posée sur le toit du bâtiment fraîchement rénové.

Ces travaux de rénovation, d’un montant de 450.000 euros presque entièrement financé par les MrBAB, avaient trois objectifs. « Nous avons d’abord voulu rafraîchir le musée pour conserver au mieux notre précieuse collection Magritte. Ensuite, nous tenions à nous engager vers une sobriété énergétique en rénovant l’ensemble des éclairages, désormais 100% LED. Enfin, cette rénovation avait pour but d’optimiser l’accueil des visiteurs », a expliqué vendredi la directrice générale des Musées royaux, Sara Lammens.

À l’occasion de cette réouverture, le public pourra également découvrir 29 nouvelles œuvres qui s’ajoutent à la collection du musée. Celle-ci pourra aussi être admirée dans un nouveau décor, qui garde « l’atmosphère intimiste et onirique propre au Musée Magritte », tout en revêtant « des parquets rénovés, des murs fraîchement repeints, un système d’accrochage moins invasif et plus durable ou encore un parc multimédia renouvelé », a précisé Sara Lammens.

La directrice générale des MrBAB a également annoncé dans un communiqué que d’autres projets allant dans le sens d’une sobriété énergétique, telle que l’installation de panneaux photovoltaïques, étaient prévus dans un futur proche.

L’accueil du public a également été repensé pour une plus grande fluidité. Les visiteurs et visiteuses entreront toujours par le Musée Magritte (au numéro 2 de la place Royale) mais en sortiront dorénavant par le musée Old Masters (au numéro 3 de la rue de la Régence).

« Le musée Magritte est devenu un incontournable dans le paysage muséal belge. Une institution, même très populaire, ne doit toutefois jamais se reposer sur ses acquis. Il fallait rénover les lieux pour un meilleur accueil du public, des techniques plus économes en énergie et pour que les œuvres du peintre belge soient encore mieux conservées et mises en valeur », s’est de son côté enthousiasmé le secrétaire d’État Thomas Dermine, présent lors de la visite.

Depuis son ouverture en 2009, le Musée Magritte a accueilli plus de quatre millions de curieux et amatrices d’art, dont plus de 60% viennent de l’étranger. Ouvert au public six jours sur sept, il rassemble la plus grande collection au monde d’œuvres du célèbre surréaliste belge, abritant par conséquent plus de 230 œuvres d’arts et documents (tableaux, dessins, sculptures, photos, films, etc.).

Avant de retrouver ses murs originaux, rafraîchis et repensés, la collection avait été déplacée pendant six mois dans la salle des expositions temporaires.