Le Monde de Maus

Il y a 35 ans, Art Spiegelman publiait un roman graphique monumental sur la Shoah. Au croisement de la littérature, du documentaire et de l’art contemporain, Maus et son bestiaire donnaient vie à l’indicible. Signe des temps, les prémices du fascisme qu’identifie Vladek, personnage central du récit, réapparaissent aujourd’hui. Et ce n’est pas un hasard si le prix Pulitzer se retrouve au centre d’une guerre culturelle, au Tennessee notamment, où un comté l’a récemment retiré du programme scolaire. Deux bonnes raisons pour l’universitaire Hillary Chute de rassembler des textes de journalistes, écrivains et historiens qui aident à mieux comprendre par quels sortilèges -le rire et le contraste entre le sujet et son mode de représentation notamment- Spiegelman a réussi ce grand livre sur la mémoire et le traumatisme. Comme l’écrit le romancier Philip Pullman, “Maus est un chef-d’œuvre, de nature à engendrer le mystère et à poser plus de questions qu’il n’apporte de réponses”.

Textes rassemblés par Hillary Chute, éditions Flammarion, 432 pages. Prix: 28 euros.