Le making of de « Copenhagen Cowboy », la minisérie Netflix de Nicolas Winding Refn

Depuis début janvier sur Netflix, la minisérie Copenhagen Cowboy signée Nicolas Winding Refn nous entraîne dans un inframonde criminel. Voici le making of exclusif qui dévoile les coulisses du tournage de cette œuvre hypnotique.

Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon…) signe avec Copenhagen Cowboy sa deuxième minisérie pour Netflix après Too Old to Die Young en 2019. Dans ce thriller hypnotique, le réalisateur danois développe en six épisodes un « underworld » criminel de Copenhague, que visite son héroïne Miu (Angela Bundalovic) au fil d’un trip envoûtant et hypnotique qui mélange les genres.

En exclusivité, retrouvez les interviews de Winding Refn, de la distribution et de l’équipe de production de cette aventure visuelle étonnante dans le making of réalisé par la plateforme de streaming..