Le Fabuleux Monde de l’entreprise

Interrompre le travail le plus souvent possible. Organiser des réunions alors qu’il y a plus important à faire. Multiplier la paperasse. Faire des exposés et aborder des questions sans intérêt… Tous ces exemples sont extraits d’un manuel de sabotage de la Seconde Guerre mondiale distribué aux résistants dans l’Europe occupée afin de paralyser la machine de guerre ennemie. Il est pour le moins consternant de se dire qu’ils résument au XXIe siècle une journée de bureau ordinaire.

“Sur l’ensemble des employés dans le monde, 20% sont investis dans leur travail, 61% ne le sont pas et 19% sont tellement malheureux qu’ils cherchent à nuire à leur employeur”, avance comme statistiques le documentaire de John Webster. Le monde du travail marche sur la tête. “Depuis 1978, les salaires des PDG ont augmenté de 1 322%, contre 18% pour les employés, et les Millennials sont 40% plus pauvres que leurs parents ou grands-parents au même âge”…

Dans ce docu assez ludique et intéressant sur notre rapport au boulot éclairé par un anthropologue et une chercheuse en psychologie, des travailleurs racontent comment le travail peut se muer en cauchemar. Ça parle de gestion managériale, de burn out, de corps qui dit temps mort, d’ergonomie physique, sociale et psychologique, d’ignorance pluraliste et des rythmes effrénés (on ne peut pas courir un marathon à la vitesse d’un sprint)… Wake up call.