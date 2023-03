Le crépuscule de l’aube

Trente ans après avoir affolé les charts avec son pote Charles, Eddie (Chacon) renaît.

“Look into my eyes. Can’t you see they’re open wide? Would I lie to you baby?Would I lie to you? Oh, yeah.” Tout ceux qui ont l’âge de s’en rappeler s’en souviennent. Sorti au cœur de l’été 1992, le single Would I Lie to You?, extrait de leur premier album, a fait connaître Charles et Eddie dans le monde entier. Célèbres au point de se faire inviter à la soirée d’intronisation de Bill Clinton, Charles et Eddie, c’est Charles Pettigrew, un chanteur afro- américain originaire de Philadelphie, et Eddie Chacon donc. Un Californien d’origine espagnole qui a le poil long et jouait gamin dans un groupe avec ses amis de quartier Cliff Burton (Metallica) et Mike Bordin (Faith No More). Charles et Eddie ont sorti un deuxième disque. Ils se sont même glissés sur les bandes originales de True Romance, Les Valeurs de la famille Addams et Super Mario Bros. Mais dès 1995, devant le désintérêt qu’ils suscitent, les deux hommes décident de se séparer. Si Charles est mort d’un cancer à l’âge de 37 ans (son comparse n’était même pas au courant de sa maladie alors qu’ils travaillaient ensemble sur de nouvelles démos) après avoir brièvement rejoint le Tom Tom Club créé par d’anciens Talking Heads, Eddie, lui, s’est reconverti dans l’écriture musicale et la production. Le fameux phénomène du one hit wonder, comprenez du succès sans lendemain ou du groupe qu’on ne connaît que pour une seule de ses chansons, Eddie Chacon en a fait une dépression.

© National

Avant Charles et Eddie, le petit prodige avait signé à 20 ans un contrat avec la Columbia. “Une incroyable surprise suivie d’un terrible échec.” Un autre avec le label Luke Skywalker Records de Luther Campbell entravé par le succès de son groupe de rap le 2 Live Crew. Il y a même eu un projet de disque avec les producteurs du Paul’s Boutique des Beastie Boys, les Dust Brothers, qui s’est transformé en entraînement de résistance à la beuh. Dix mois pour sept chansons et l’impression d’être devenu Doc Gynéco… En 2005, Eddie a fermé son studio et s’est reconverti dans la photo avec l’appareil que lui avait envoyé un ami convaincu de ses talents. Il s’est lancé dans celle de mode avec sa femme, la styliste Sissy Sainte-Marie. Ensemble, ils tenteront même le coup du duo électronique: The Polyamorous Affair. C’est la rencontre de John Carroll Kirby (Solange, Miley Cyrus…) qui a fini par remettre le natif d’Oakland sur les rails. Sorti en 2020, son album solo Pleasure, Joy and Happiness avait amorcé la renaissance. Conçu par les deux hommes entre Ibiza et Los Angeles, Sundown enfonce le clou. C’est un disque pop de r’n’b soyeux, moderne et mystérieux, bercé par son doux falsetto. La masterpiece (Step By Step le démontre d’emblée) d’un artiste chaudement recommandé par Charlotte Adigéry et Mac DeMarco.