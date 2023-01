Le cloud gaming prend le volant

La voiture totalement autonome se profile comme un rêve reporté à un futur lointain. Et les concepts qu’elle drainait subissent également le même sort. À commencer par l’idée de “tiers-lieu automobile”. Cet espace où l’on passe du temps sans conduire entre le travail et son domicile reste toutefois d’actualité, en se recyclant aujourd’hui pour occuper les passagers d’un véhicule électrique en train d’attendre la charge complète. Après l’arrivée de Steam chez Tesla et l’annonce d’AirConsole par BMW, l’In-Car Gaming gagne donc un nombre croissant d’adeptes chez les constructeurs automobiles et leurs équipementiers. Disponible sur smartphones, PC et tablettes, GeForce Now de Nvidia vient grossir cette vague. Ce service de cloud gaming vient d’être annoncé chez Hyundai, Kia, Genesis, Polestar et BYD. Coiffé d’un catalogue de 1 500 jeux (notamment via Steam, Epic Games Store et Ubisoft), ce streaming de jeux vidéo a l’avantage de ne pas demander de hardware puissant ni de téléchargement. Reste à voir si sa bande passante assurera ses arrières…