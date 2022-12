Le Chat Potté dans sa dernière quête

Onze ans après ses premières aventures, Le Chat Potté revient pour une dernière quête engagée sous de bien sombres auspices: ayant épuisé huit de ses neuf vies au gré de ses exploits antérieurs, il n’a d’autre recours que de se mettre en quête de la mythique Étoile à vœu. Mais si cette dernière lui permettrait d’effacer son ardoise, Potté, devenu nettement moins bravache, aura affaire à une concurrence féroce… Spin-off de la saga Shrek, Puss in Boots avait connu un franc succès. En dépit d’une mise en place un peu laborieuse, il ne devrait pas en aller autrement d’un deuxième volet qui marie les univers des contes des frères Grimm et des westerns de Sergio Leone dans un déluge d’aventures aussi échevelées que virevoltantes. Et se pose en divertissement familial bien de saison.



