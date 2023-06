« Le Challenge »: Jennifer Lawrence signe son retour dans une comédie impertinente

Jennifer Lawrence brille dans Le Challenge, comédie joyeusement délurée de Gene Stupnitsky.

Il plane sur Le Challenge (No Hard Feelings), le nouvel opus de Gene Stupnitzky (Good Boys), un petit parfum de comédie des frères Farrelly certes pas déplaisant. Afin de conserver sa maison familiale de Montauk, bourgade de l’Etat de New York désormais colonisée par de riches touristes, Maddie (Jennifer Lawrence), la trentaine fauchée, répond à l’offre d’emploi insolite d’un couple fortuné (Matthew Broderick et Laura Benanti): déniaiser leur fils Percy (Andrew Barth Feldman) avant qu’il ne se frotte à la réalité du campus de Princeton… Si elle pense pouvoir s’acquitter du challenge en un tour de main (avec, à la clé, la Buick qui lui permettra de reprendre ses activités de Uber-Driver), la jeune femme va toutefois avoir fort à faire, le gamin étant désespérément coincé…



Au départ de cet argument improbable, Stupnitsky signe une comédie délurée, teen-movie (se) jouant des clichés à grand renfort de punchlines ravageuses, tout en maintenant un cap joyeusement impertinent. Non sans trouver en Jennifer Lawrence l’interprète idéale, l’actrice, oscarisée pour Silver Linings Playbook, ajoutant à un irrésistible sens du tempo un aplomb ébouriffant. Réjouissant.