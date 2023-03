Plébiscité lors des derniers Goya, où il a remporté neuf prix, Las bestias a transformé l’essai aux César, où il a été couronné meilleur film étranger. Rodrigo Sorogoyen (El Reino) situe en Galice la confrontation entre un couple de Français -Denis Ménochet et Marina Foïs- retapant des maisons et pratiquant l’agriculture bio, et des villageois les regardant avec une méfiance encore accrue lorsqu’ils s’opposent à un lucratif projet d’éoliennes. Un crescendo de tension orchestré avec virtuosité par un réalisateur maîtrisant parfaitement les codes du thriller tout en exposant les mécanismes de la xénophobie, pour signer un film suffocant où Denis Ménochet et Luis Zahera se livrent à un duel saisissant.

De Rodrigo Sorogoyen. Avec Denis Ménochet, Marina Foïs. 2 h 17. Distribution: Remain in Light. Disponible en DVD et en VOD.