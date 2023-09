L’agenda de la semaine: les événements à ne pas rater

Namur et son festival du film francophone, Schaerbeek et sa Nuit de l’Amour, Bruxelles et Art on Paper. Chacun trouvera son compte dans les événements sélectionnés par Focus cette semaine.

Festival international du film francophone

Du 29/09 au 06/10, à Namur.



C’est une tradition bien établie: pour la 38e fois, Namur s’apprête à prendre, une semaine durant, le pouls du cinéma francophone à la faveur du FIFF. Quitter la nuit, le premier long métrage de Delphine Girard, et Les Rois de la piste de Thierry Klifa encadrent une programmation articulée autour de plusieurs compétitions. Parmi les films concourant au Bayard d’or qu’aura à départager un jury présidé par Mélanie Doutey, on relèvera notamment L’Étoile filante, nouvel opus d’Abel et Gordon; Le Procès Goldman de Cédric Kahn, et La Fille de son père d’Erwan Le Duc, remarqués l’un et l’autre à Cannes; ou encore l’âpre Les Ordinaires, du Tunisien Mohamed Ben Attia, et Solo, de la Québécoise Sophie Dupuis. Quant à la compétition 1re œuvre, elle accueillera notamment Banel & Adama, de la Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy (présenté au dernier festival de Cannes), Le Spectre de Boko Haram, documentaire de la Camerounaise Cyrielle Raingou, ou Vincent doit mourir, du Français Stéphan Castang. S’y ajoutent une compétition courts métrages, un “cap sur la Flandre” en collaboration avec le festival d’Ostende, des séances familles et diverses animations et rencontres, ainsi que de nombreuses avant-premières, en présence de Cécile de France, Yolande Moreau, Mélanie Thierry ou Albert Dupontel parmi d’autres. (J.F.PL.)

La Nuit de l’Amour

Le 30/09 aux Halles de Schaerbeek.

Pour l’ouverture de leur première saison sous la direction de Matthieu Goeury (entré en fonction en janvier dernier), les Halles de Schaerbeek réunissent sous leur grande charpente métallique artistes associés et partenaires associatifs pour des interventions artistiques, festives et réflexives autour de ce sujet universel qu’est l’amour. Et l’amour sous toutes ses formes. Performances, projections, rencontres, concerts (David Numwami notamment) et DJ sets composent un programme coloré et chaleureux. Comme un avant-goût de ce qui nous attend dans les mois à venir en ce lieu mythique. (N.N.)

Fifty Session: Porcelain Id et Charlotte Cardin

Le 02/10 au Reset, Bruxelles.



Après une saison de festivals bien remplies, les Fifty Sessions font leur rentrée. Le concept n’a pas changé: deux mini-concerts dans un lieu à capacité réduite, avec une première soirée au C12, qui risque d’afficher rapidement sold out. Au programme, l’avant-pop queer de Porcelain Id, né Hubert Tuyishime, au Rwanda, basé aujourd’hui à Anvers. Mais aussi Charlotte Cardin, phénomène pop canadien du moment, qui a rempli la semaine dernière sa date à la Madeleine en deux temps, trois mouvements. (L.H.)

Art on Paper

Du 05 au 08/10, à l’Espace Vanderborght, Bruxelles.

© Geoffrey Fritsch

Véritable vitrine internationale du dessin contemporain, Art on Paper déménage pour sa 7e édition et investit les six étages de l’Espace Vanderborght. Ce salon artistique réunit tous les styles et techniques de l’art dessiné d’aujourd’hui. Il s’inscrit par ailleurs dans la Brussels Drawing Week (du 2 au 8 octobre) au programme riche de visites guidées, d’expositions, de conférences, d’ateliers et de performances. (N.N.)