L’Affaire Kim Wall

Comment rendre compte d’un événement sordide sans renchérir sur l’abject? Comment sensibiliser à ses causes profondes, enregistrer l’ampleur de son impact collectif, sans se fourvoyer dans le voyeurisme? C’est, en filigrane, les questions posées par les six épisodes de cette série. Elle revient sur l’enquête autour de la disparition de Kim Wall, embarquée à bord du sous-marin privé UC3 Nautilus avec son inventeur, le Danois Peter Madsen, sorte de savant fou génial dont la journaliste suédoise voulait faire le portrait. Peu de temps après que Jens Møller, le chef de la police, et son équipe se sont lancés sur l’affaire, les restes du cadavres de Kim Wall sont retrouvés au large. Elle a été assassinée de plusieurs coups de couteaux, démontrant un acharnement au-delà du sadisme. Le réalisateur Tobias Lindholm (The Good Nurse) réussit la prouesse d’évoquer l’horreur à travers la complexité de l’enquête, l’opacité des mobiles et des circonstances, la difficulté avec laquelle la police et le procureur Jakob Buch-Jepsen (Pilou Asbæk de Game of Thrones) affrontent l’horreur pour extraire les faits et la culpabilité, et les rendre si pas supportables, au moins intelligibles. Préservant la dignité de la victime et de la famille, soucieux de sa responsabilité, Lindholm, avec sa réalisation sobre et son casting scrupuleux, parvient à extraire une mécanique de suspense intact, à faire émerger des questions cruciales, sans pour autant avoir l’outrecuidance des certitudes toutes faites.

Minisérie créée par Tobias Lindholm. Avec Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August. 8