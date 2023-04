Au mitan des années 70, les habitants de la côte Ouest des États-Unis vivent d’amour et d’eau fraîche. L’ex-flic Joseph James DeAngelo profite de l’insouciance de l’époque pour assassiner 13 personnes, en agresser une cinquantaine et cambrioler plus de 200 domiciles. La traque s’étire pendant 42 longues années. C’est cette chasse à l’homme que décrypte le journaliste William Thorp, traversée en filigrane par la question ultime: aurait-on pu arrêter DeAngelo dans sa course criminelle?