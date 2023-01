La suspicion a plané sur eux tous. Ils ont perdu leur travail, parfois leur couple, leur famille. Le 1er décembre 2005, les derniers accusés de l’affaire d’Outreau étaient enfin acquittés après quatre ans de procédure et deux procès. Besoin de se rafraîchir la mémoire? Le 5 décembre 2000, les quatre enfants de Myriam Badaoui et Thierry Delay accusent leurs parents de viol. Ils habitent à Outreau, au cinquième étage sans ascenseur de la Tour du Renard. L’enquête va tout emporter sur son passage. Un huissier, un prêtre ouvrier dans le bâtiment ou encore un jeune homme de 17 ans et son père qui porte le même nom que lui. L’affaire d’Outreau, c’est douze enfants reconnus victimes d’agressions sexuelles. Quatre adultes déclarés coupables. Et treize personnes innocentées après trois ans de prison… Olivier Ayache-Vidal et Agnès Pizzini reviennent sur ces événements sordides avec une série documentaire qui prend le risque du docufiction. L’affaire est à la fois racontée par des témoins de premier plan (des accusés innocentés, une victime, un commissaire de police, une juge pour la jeunesse, le président de la chambre d’instruction…) et une partie fictionnalisée qui propose de manière un peu étrange et dérangeante des scènes de vie et des interrogatoires. Malgré son originalité dans la mise en scène (les accusés innocentés discutent avec les comédiens qui les incarnent), le récit de cet incroyable fiasco, d’un désastre judiciaire sans précédent comme le qualifiait alors Jacques Chirac, laisse perplexe et mal à l’aise.

Minisérie docufiction d’Olivier Ayache-Vidal et Agnès Pizzini. 5