Lady Chatterley’s Lover

Marc Allégret, Just Jaeckin, Pascale Ferran… L’Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence n’a cessé d’inspirer les cinéastes. Réalisatrice française au parcours international, Laure de Clermont-Tonnerre s’en empare pour en livrer une version d’un classicisme élégant. C’est là, pour mémoire, l’histoire de Constance Chatterley, jeune femme qui, son mari revenu paralysé de la guerre et leur couple prématurément usé, va s’éprendre du garde-chasse de leur domaine, s’éveillant à la sexualité tout en bravant les injonctions sociales. Passion qui trouve devant la caméra de Clermont-Tonnerre un tour sensuel, le film, inscrit dans une nature généreuse, vibrant à l’unisson d’Emma Corrin et Jack O’Connell. Une réussite.

De Laure de Clermont-Tonnerre. Avec Emma Corrin, Jack O’Connell, Matthew Duckett. 2 h 07. Disponible sur Netflix. 7