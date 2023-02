“Ecorcha/Taillée”

La Tène n’est pas que ce village suisse situé sur la rive nord du lac de Neuchâtel qui a donné son nom au deuxième âge du fer. C’est aussi un groupe helvético-français qui joue avec des instruments folkloriques (cabrette, cornemuse, vielle à roue), des percussions sauvages et des touches électroniques pour fabriquer une musique instrumentale et expérimentale à haute teneur psychédélique. Enregistré en une prise unique à côté de Clermont-Ferrand dans une ancienne grange reconvertie en salle de bal et centre culturel pour promouvoir le folklore auvergnat, L’Ecorcha et La Taillée sont deux longs titres perchés qui, dans leur étrangeté, vous rappelleront Lou Reed, John Cale et leur Velvet Underground. Trippant.