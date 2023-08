La RTBF dévoile le nom du représentant de la Belgique au prochain Concours Eurovision de la chanson

La RTBF vient d’annoncer le nom du chanteur qui représentera la Belgique au prochain Concours Eurovision de la chanson.

Mustii représentera la Belgique lors du prochain Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra cette année à Malmö, en Suède, a annoncé la RTBF.

Thomas Mustin, de son vrai nom, originaire de Bruxelles et âgé de 32 ans, s’est donné pour objectif de « marquer les esprits quoiqu’il arrive ». « Je souhaite avant tout que la performance soit juste, sincère et authentique. Je souhaite également être bien dans mes bottes et fier de ma prestation. C’est ça l’objectif principal », a-t-il réagi à chaud auprès de la RTBF.

Aucune information n’a encore filtré sur le titre qu’il interprétera lors de la célèbre compétition.

Les demi-finales de la 68e édition du Concours Eurovision de la chanson auront lieu les 7 et 9 mai, et la finale le 11 mai.