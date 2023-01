La Princesse rouge

Les Nord-Coréens la décrivent comme une jeune femme forte, intrépide, audacieuse. C’est bien simple, il y a quelques mois, elle s’affichait comme la deuxième personnalité du régime dans une mise en scène dramatique relayée par les outils de propagande pour célébrer la victoire contre le coronavirus. Mais qui est vraiment Kim Yo-jong, la sœur tour à tour menaçante et séductrice de Kim Jong-un? Pourrait-elle un jour gouverner la Corée du Nord ou remplacer son frère en cas d’impeachment? Dans ce royaume du patriarcat, la réponse est étonnement positive. Le documentaire de Pierre Haski tire le portrait de celle qui pourrait devenir la première dictatrice de l’Histoire. Il décortique le mythe fabriqué par les Kim, qui s’évertuent à prolonger l’hérédité de leur pouvoir. il questionne la proximité de Kim Yo-jong avec son frangin, renforcée par leurs études en Suisse, où ils ont vécu ensemble l’expérience du capitalisme, et raconte la terreur comme source du pouvoir et instrument d’oppression dans ce régime autoritaire qui dirige une prison de 25 millions de détenus… Ancien ministre de la Réunification en Corée du sud, journaliste, biographe et autres témoins de premier plan évoquent aussi le rapprochement des Corées pour les Jeux olympiques d’hiver en 2018 et les rencontres de Kim Jong-un avec Donald Trump. La page de la détente qui se referme, les déclarations agressives et les menaces. Éclairant et flippant.

Documentaire de Pierre Haski. 7