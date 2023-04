La place du mort

Le cinéaste chinois Shipei Wen signe un électrisant petit bijou néo-noir travaillé par les motifs lancinants de la mémoire et de la culpabilité.

Premier long métrage chinois au scénario et au montage duquel on retrouve un certain Noah alias Noé Dodson, ancien photographe bruxellois ayant notamment officié au sein des pages de… Focus Vif, Are You Lonesome Tonight? connaît une sortie tardive sur nos écrans (le 19 avril au cinéma, la semaine suivante en VOD) après un passage remarqué en Séance Spéciale au festival de Cannes 2021. Sélectionné à Gand et primé à Reims Polar l’an dernier, le film prend la forme d’une enquête labyrinthique en prise sur l’intimité tourmentée de Xue Ming (l’acteur et chanteur canado-taïwanais Eddie Peng), jeune anti-héros au magnétisme cabossé qui se croit entièrement responsable de la mort d’un homme, l’ayant renversé accidentellement avec sa camionnette avant de prendre la fuite. Rongé par la culpabilité, il développe une relation ambiguë avec la veuve de la victime (l’immense actrice et réalisatrice taïwanaise Sylvia Chang), dont il vient réparer le climatiseur dans la moiteur de l’été, tandis qu’un policier tente tant bien que mal de résoudre l’affaire, singulièrement tortueuse…

Porté par un réjouissant sens de l’image et un plaisir pur de cinéma, ce petit film nerveux et sensible au montage discrètement virtuose et à la narration décousue façon puzzle mental semble étirer le temps pour mieux nous rendre captifs de ses méandres, à l’image de son étoilement de personnages énigmatiques reliés entre eux par la petite musique obsédante du souvenir et le sceau de la tragédie. Espaces physique et cérébral semblent souvent s’y confondre, invitant à une plongée en apnée dans la psyché inquiète d’un homme occupé à remonter à tâtons le fil du mystère qui le hante.

Festin visuel

Avec cette vertigineuse déambulation stylisée, véritable petite bombe graphique arpentant avec bonheur les territoires néo-noirs du cinéma de genre, le jeune Shipei Wen s’impose d’emblée comme le digne contemporain de ses compatriotes Diao Yinan (Black Coal, Le Lac aux oies sauvages) et Bi Gan (Kaili Blues, Un grand voyage vers la nuit). En situant le cœur de l’action de son premier long métrage en 1997, il semble aussi assez explicitement vouloir payer son dû à un certain âge d’or du polar de Hong Kong, celui des meilleurs films de Tsui Hark (Time and Tide) comme des premiers efforts de Wong Kar-wai (As Tears Go By, Les Anges déchus), par exemple. Are You Lonesome Tonight? en possède en tout cas l’électrisante patine visuelle, ce mélange si particulier de flamboyance nocturne éclairée aux néons et de trouble existentiel passé aux filtres de couleurs vives. Superbement mise en scène, c’est à une véritable fête de la rétine que nous convie cette fascinante errance fantomatique aux confins de l’âme humaine. Foncez la voir en salle, bonheur cinéphile garanti!